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«Краснодар» предлагает защитнику «Шальке» Аого 3 млн евро в год
24.06.2017 14:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник
По информации Bild, 30-летний немец получил предложение от
Российский клуб предложил футболисту контракт с зарплатой 3 миллиона евро в год.
Срок контракта Аого с «Шальке» истекает 30 июня, в нем также заинтересован
Изучить статистику бывшего игрока сборной Германии можно
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Защитник «Шальке» Деннис Аого может продолжить карьеру в России.
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