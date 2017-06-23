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«Краснодар» предлагает защитнику «Шальке» Аого 3 млн евро в год

24.06.2017 14:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник «Шальке» Деннис Аого может продолжить карьеру в России.

По информации Bild, 30-летний немец получил предложение от «Краснодара».

Российский клуб предложил футболисту контракт с зарплатой 3 миллиона евро в год.

Срок контракта Аого с «Шальке» истекает 30 июня, в нем также заинтересован «Хоффенхайм».

Изучить статистику бывшего игрока сборной Германии можно здесь.

 
 
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Защитник «Шальке» Деннис Аого может продолжить карьеру в России.

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