Олег Дулуб о желании Торреса играть за Беларусь: «Он один из лучших в Бресте, но не намного сильнее наших ребят»

Известный белорусский специалист Олег Дулуб поделился мнением о словах хавбека брестского «Динамо» Леандро Торреса, который заявил о своем желании выступать за сборную Беларуси.

«Я вообще отрицательно отношусь к натурализации. Хотя если игроки сильнее и могут усилить национальную команду, почему нет? Но если легионеры сопоставимы по классу с белорусами, зачем натурализовывать? Зачем лишать белоруса места в сборной? Торрес – хороший атакующий игрок. Один из лучших в Бресте, но он не намного сильнее наших ребят. Был бы на две головы сильнее – вопросов бы не возникло. Натурализация Фамейе? Это вопрос к Игорю Криушенко. Если ему нужны эти футболисты, то почему нет. Но окажут ли они помощь сборной? Это для меня большой вопрос», – сказал Дулуб.

Леандро Торрес: «Моя мечта – выступать за сборную Беларуси»