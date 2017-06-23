Богдан Коровец — директор интернет-компании Astronim*, автор движового хештега #RunБожеRun и один из тех людей, которые сделали Минский полумарафон визитной карточкой столицы. TUT.BY узнал у Богдана, почему бег — это в первую очередь прочистка мозгов, как тратить сотни евро на участие в забегах и получать от этого кайф и какое удовольствие «держит» дольше — после секса или марафонской дистанции.





— Первую половину жизни я более или менее регулярно занимался игровыми видами спорта — футболом и баскетболом, но не подходил к чему-либо системно, тем более не бегал. И, как большинство занятых людей, я окончательно забросил себя к 30 годам: по ощущениям, мое тело реально начало разваливаться. Это происходило лет пять назад, зимой, на фоне огромного стресса, нагрузки и очередной белорусской девальвации. Голова взрывалась от неразрешимых, как мне казалось, проблем — я не знал, что делать, и пытался сбежать от самого себя. Как сейчас помню момент икс: сугробы по колено, а я бегу по снегу в ботинках и джинсах. Где-то спустя километр абсолютно изможденный упал мордой в сугроб и был счастлив.

Всего за десять минут пробежка прекрасно прочистила голову, а я, поймав за хвост этот момент, стал использовать его в дальнейшем как способ борьбы со стрессом. Я не думал о беге как о физической работе или методе похудения, а воспринимал это как перезагрузку мозга и души. В процессе бега на свежем воздухе прокачивается в десятки раз больше кислорода, чем при любой обычной деятельности (что существенно отличает пробежки в парке от бега на дорожке в зале). На самом деле во время пробежки практически невозможно думать системно, зато после нее начинаешь по-другому оценивать мир и принимать решения на новом уровне.

«Были моменты, когда брал кроссовки на работу и бегал в обеденный перерыв»





Богдан — активный пользователь соцсетей. Когда он начинал бегать, запустил хештег #RunБожеRun (Боже — произв. от Богдан. — Прим. TUT.BY).

— Все знают фразу: «Беги, Форрест, беги!». По такому же принципу я создал собственный хештег. Его масштабировали таким образом, что сегодня и другие люди по всей Беларуси иногда добавляют мой хештег к постам, описывая свои преодоления или челленджи.

Еще пять лет назад в Минске бегало мало народу: от Богдана убегали не только собаки, но даже люди.

— Иногда замечал подозрительные взгляды милиционеров. Они рефлекторно рассуждают: если человек бежит, значит, от кого-то убегает. У меня на тот момент не было даже специальной экипировки — выходил на пробежки в джинсах и баскетбольных кроссовках, которым уже лет 15 (выбросил эти Nike только на прошлой неделе!). Вариант так себе, но лучше, чем бегать в кедах (это вообще смерти подобно − убийственно для коленей и суставов).

Три года социальный активист бегал в стихийном режиме: один-два раза в неделю по три-пять километров. У него не было четкой системы питания и тренировок, он минимально использовал гаджеты и не отслеживал изменения в организме. Бег просто оставался отличным способом улучшения психоэмоционального состояния.

— Этот вид спортивной деятельности прекрасно подходит занятым людям, которые работают в бесконечно плавающем графике. Были моменты, когда брал кроссовки на работу и бегал в обеденный перерыв. Понимал, что это лучшее, что я мог сделать за час обеда, потому что возвращался в офис абсолютно другим человеком. Потом я стал ходить в беговой амуниции, совмещая ее с классическими костюмами, а со временем бег и вовсе победил.





Вообще, нет единой схемы для бегунов: одним удобнее бегать утром, другим — вечером. Я выбираю утренние занятия, благодаря которым получаю заряд минимум на полдня. Но если с утра заложить большую дистанцию − километров на 20−30, то после обеда тебя обязательно накроет приятная волна усталости и заставит отключиться на часок-другой.

Богдан говорит, что многие белорусы стесняются бегать при дневном свете, поэтому оккупируют парки после захода солнца.

— Люди стесняются себя в незнакомой для них роли, стыдятся своей одежды или того, что якобы нелепо смотрятся во время пробежки. Получается целая череда комплексов, которые становятся отговоркой, чтобы не прикладывать каких-либо усилий. При этом во всем мире развивается беговой маркетинг, построенный на популяризации не только высокотехнологичной, но и красивой экипировки для занятий спортом. Бегуны с радостью включаются в игру, которая уже давно стала большим бизнесом: сегодня бегают даже не миллионы, а сотни миллионов людей в мире.

«Раньше я жестко совмещал тренировки с ударными дозами спиртного — мог даже бежать с похмелья»





У каждого бегуна за пять-десять лет накапливается огромное количество амуниции. Богдан признается: у него была идея «замутить» проект по обмену или фришерингу, потому что спортивной экипировки в определенный момент стало больше, чем обычной одежды.

— Но это точно не пустая трата денег, потому что она мотивирует человека прогрессировать. Например, я только на четвертой-пятой паре кроссовок понял, какая обувь подходит именно мне. Со временем у меня начали жестко болеть колени и спина после занятий в одних из первых, модных, но слабо амортизирующих и плоских трейловых японских Asics. Пришлось пробовать другую обувь и менять технику (с приземления на пятку перешел на так называемый «естественный бег с носка»).

Следующей ступенькой в моем марафоне кроссовок стали американские легенды последнего десятилетия Brooks и Newton — бегуны с данной техникой чаще всего покупают эти бренды.

В них приземляешься передней частью стопы, как в шиповках, за счет этого существенно увеличивается скорость. Они разгружают спину и колени, зато активно нагружают голеностоп на средних и длинных дистанциях больше десяти километров. Такие кроссовки заточены на создание ощущения полета, поэтому жалко было оставлять их на полке, но пришлось, потому что аппетиты и дистанции росли с каждым годом.

В минских парках ужасная рифленая плитка, которая бьет по ногам похуже асфальта. Поэтому со временем перешел еще на ступень выше — на массивные с виду кроссовки Mizuno с толстой подошвой. Ведь легкая беговая обувь, которая популярна во всем мире в технике свободного бега, просто не подходит для наших покрытий.

На вопрос, почему у бегунов так много кроссовок, Богдан дает ответ, подкрепленный вескими аргументами:

— Многие начинающие думают, что кроссовки — это вопрос цвета, бренда и дизайна. На самом же деле это вопрос толщины подошвы, подъема стопы, боковой поддержки и общей техники бега. Дело вовсе не в погоне за красотой и модными тенденциями.





Если человек регулярно бегает два-три раза в неделю, то годовой пробег обуви — от тысячи километров до двух. Оптимальные резервы использования современных кроссовок — 500−600 километров, после которых их амортизирующие свойства резко падают. В моем режиме (50−60 километров в неделю) пары кроссовок хватает ненадолго. Только исходя из километража бегуну надо иметь хотя бы две пары кроссовок на год. Мои последние приобретения — это спортивная обувь редкого бренда Altra (широкая свободная стопа этих кроссовок, «нулевой» перепад высоты между пяткой и носком и мощнейшая амортизация подошвы определенно сыграли роль в моих беговых достижениях).

По мнению Коровца, отдельно должны стоять зимние кроссовки, где важнее вопрос рифленой и шипованной подошвы для гололеда и снега — в его случае это Salomon, которые служат уже несколько лет.

Километры пробега научили Богдана не просто правильно подбирать кроссовки, но и «читать» свой организм. Первый полумарафон в жизни он пробежал неудачно после жесткой вечеринки до утра.

— Раньше я реально совмещал тренировки с ударными дозами спиртного — мог бежать утром и с похмелья. Это стрессовая нагрузка для организма, но, по-моему, лучшее, что можно сделать, если перебрал. Хотя, в принципе, алкоголь и неправильное питание слабо совместимы с хорошими результатами — невозможно бегать 50 километров в неделю и есть всякую фигню. Бег сам скорректировал мои привычки. Заметил: мне стало неприятно спиртное (хотя раньше я обожал коньяк и вино), перестало «вставлять» ощущение опьянения, и, наконец, мне стало жалко ломать тренировочный график целой недели из-за одной пьянки. Слишком дорога цена сомнительного удовольствия.

За правильную концепцию совмещения жизни, спорта и отдыха спортивный комплекс FalconClub даже сделал Коровца своим амбассадором наряду с известными спортсменами-олимпийцами.

«Своей мощью Девятовский пробил чиновничий потолок и сделал легкую атлетику популярнее хоккея»





— Мой самый первый Минский полумарафон, о котором четыре года назад еще мало знали, стал для меня настоящим испытанием. Помню, утром было очень жарко, я был обезвожен после бурной ночи, но всё же надел жёсткие Adidas на пластиковых пружинах и пробежал эту двадцатку, хотя до этого бегал максимум десять километров. Понятно, что сдуру от ударной нагрузки получил травму коленей и надолго «отвалился» от бега.

Через пару месяцев к нам в офис приехал председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский, предложив поработать совместно с подразделением VW «Атлант-М» в организации следующего Минского полумарафона уже совсем на новом уровне #PoloМарафон. В процессе работы над сайтом http://polomarathon.by я углубился в тему, изучил европейские забеги, познакомился с нашими спортсменами, потому что вся вертикаль в федерации состоит из действующих и бывших атлетов.

Я понял, что в беге существует лестница результатов, по которой интересно взбираться и испытывать собственные возможности. Предстояло включиться в игру: подстраиваться под определенный режим, чтобы улучшать показатели, выбирать экипировку, готовиться к стартам − такая вот модная геймификация.

Руководитель IT-компании заметил, что в последние годы белорусы начали активно присоединяться к беговому движу.





— Своей мощью Вадим Девятовский пробил чиновничий потолок, добился перекрытия обоих проспектов для Минского полумарафона, нашел решение препонам МВД, которое до этого не приветствовало массовые шествия любого характера. Да, участников первого масштабного старта собирали из вузов, лицеев и школ и, условно говоря, «заставляли» бежать пять километров. Но многим действительно понравилось. Я сам слышал, как подростки говорили в толпе: «Ни фига себе! Я даже не думал, что смогу пробежать три километра. Мне так клево! Я буду продолжать…».

Формат административного рычага иногда работает. Недавно в Гомеле прошел первый полноценный марафон (даже в столице пока нет таких забегов!). Бабушки, которым тоже перекрыли центральные улицы в булочную, кричали: «Детки, что за фашисты заставили вас бежать? Так же нельзя издеваться над людьми!». Я действительно слышал слово «фашисты». Это было так смешно и грустно одновременно.

Девятовскому удалось перевести лёгкую атлетику из формата закрытого профессионального спорта в более массовое физкультурное движение. После побежавшего Минска и Гомеля осенью на очереди марафоны в Могилеве и других областных городах. Раньше сложно было представить, что белорусы будут покупать билеты просто на то, чтобы посмотреть, как бегут другие. Думаю, лёгкая атлетика у нас сейчас уже популярнее хоккея и футбола, если мы говорим про тех людей, которые «играют» сами. В минских парках бегает не меньше людей, чем во многих европейских столицах — а я вживую видел беговые дорожки Рима, Лиссабона и Праги.

«По количеству эндорфинов, выбрасываемых за длительную беговую тренировку, секс и рядом не стоял»





Богдану часто задают вопрос: а что прикольного в том, чтобы бежать, еще и заплатив за это деньги?

— Ключевой момент — соревнование с самим собой. Ты никогда не можешь знать наверняка стартовые позиции другого человека. Интересно соревноваться лишь с собой вчерашним. Лестница достижений бесконечна: сначала ты стремишься осилить марафон, потом хочешь улучшить время на дистанции или увеличиваешь длину, кому-то становится скучно и он уходит в триатлон или Ironman.

Альтернатив очень много, и все они связаны с непрерывным движением человека вверх по личностной лестнице, которая теряется где-то в небесах. Предел наступит, наверное, когда отвалятся ноги. Слышал мнение и даже соглашусь, что по количеству эндорфинов, выбрасываемых за длительную тренировку, секс и рядом не стоял. Держит после пробежки намного дольше. Это как чай и кофе — оба бодрящих напитка на кофеине, при этом чай более мягкий, но после него человек длительное время остается бодрым, а кофе, как и секс, бодрит сразу, но быстро отпускает.

Коровец считает, что участие в массовых забегах — отличная инвестиция в свой личностный рост и удовольствие от жизни.

— Появляется дополнительный смысл в жизни, а его нам часто не хватает. Участие в Минском полумарафоне недорогое — взносы по 10−20 евро. А за старт в европейских забегах иногда надо заплатить больше сотни (причем транзакционные расходы в разы выше: за дорогу, проживание и экскурсии набегает в среднем 500 евро за забег).

Первый марафон Богдан пробежал в этом мае в Праге в свой день рождения.





— В марте я вырвался на Лиссабонский «тестовый» полумарафон посмотреть на свое состояние. Организм сказал — ок! И мой отпуск ушел на эти забеги: неделя в Лиссабоне, неделя в Праге. Понятно, что за такие деньги можно было слетать и поваляться где-то на побережье. Но я убежден: активный отдых более благотворно влияет на мозг и тело, чем турецкий или египетский форматы all inclusive. Сами марафоны доставляют еще и эстетическое удовольствие: городские маршруты всегда пролегают через исторические места и достопримечательности, а эти 20 или 40 километров охватывают обычно несколько дней экскурсий.

Директор IT-компании бросил себе вызов и решил не просто пробежаться по пражскому маршруту, а сделать это быстро, достаточно жестко и уложиться в «нестыдное» время 3:30:00.

— Почти получилось вписаться (+48 секунд). Но я остался доволен: всего пятая часть людей пробегают марафон быстрее чем за четыре часа.

Главные мировые марафоны — Лондонский, Берлинский, Токийский, Бостонский, Нью-Йоркский — собирают бегунов уже сотнями тысяч. Для того чтобы поучаствовать в этих стартах, надо вначале выиграть в лотерею или сдать квалификационные нормативы на других трассах.

— Только через полгода человек узнает, отобрался ли он на «элитный» марафон: в случае положительного результата с кредитки списывается установленная сумма — например, 300 евро. Вот такой сюрпризик! При этом ты должен готовиться все шесть месяцев — вдруг «посчастливится» стартовать резко через 30 дней. Как по мне, система несколько маразматична, поэтому я пока даже не подавался на эти марафоны.

«Прочищать мозги нужно всем: от бизнесменов и сантехников до айтишников и бухгалтеров»







Основная мотивация бегунов не просто пробежать марафон или осилить дистанцию. Самый большой кайф доставляют личностные изменения в процессе системной подготовки к большим стартам.

— Каждое утро или через день мы заставляем себя просыпаться очень рано, выбегать в любую погоду, делая над собой усилие и вырабатывая силу воли. Через месяц или два человек вдруг находит себя более целеустремленным и организованным. Во всем. Так прочищать мозги нужно всем: от бизнесменов и сантехников до айтишников и бухгалтеров.

Тот же бизнес часто называют бегом на марафонскую дистанцию. Почему? Потому что бизнесмен, как и спортсмен, учится планировать свою жизнь, время и запас сил как ресурс. Если выложиться сразу, то «умрешь» на 20-м или 30-м километре.

Только после того как я сам осознанно позанимался бегом несколько лет, понял важность детского спорта: ребенку дают возможность пройти путь от нуля до определенных результатов и показывают, как, прикладывая усилия, можно достигать чего-то в жизни. Самое главное, что потом он ретранслирует этот сценарий успеха на любой другой вид деятельности.