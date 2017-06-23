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У белорусских гребцов пытались отнять медаль

24.06.2017 17:07 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 июн — Sputnik. Белорусский экипаж каноэ-двойки едва не остался без серебряной медали, на проходящем в Белграде чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ, рассказали Sputnik в Министерстве спорта и туризма Беларуси.

Александр Гатальский и Денис Потапенко успешно финишировали на каноэ, однако на табло напротив их фамилий вдруг появилась надпись "дисквалифицированы".

У белорусских гребцов пытались отнять медаль
© Sputnik / Виктор Толочко
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Такое решение принял заместитель главного судьи соревнований —  французский арбитр. Дисквалификацию белорусов он объяснил тем, что они якобы заехали на другую дорожку.

"Белорусы, тем не менее, уперлись и настояли, чтобы решение было рассмотрено главным судьей соревнований. Элли Мюллер из Нидерландов вынесла вердикт — вручить белорусскому экипажу честно завоеванные серебряные медали", — рассказал официальный представитель Министерства спорта и туризма Владимир Нестерович.

Он напомнил, что ранее неприятный инцидент произошел со взрослыми белорусскими гребцами, которых обыскали и допросили во время тренировочного сбора во Франции. Спортсменов тогда обвинили в попытке применить запрещенные препараты, отстранили от международных соревнований, и в итоге они не попали на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро.

Позже Международный спортивный арбитражный суд в Лозанне отменил годичную дисквалификацию мужской сборной Беларуси по гребле на байдарах и каноэ.

Долгое время была непонятной ситуация и с белорусским гребцом Максимом Петровым, в пробе которого, взятой весной 2016 года во Франции, концентрация мельдония совсем незначительно превышала установленный Всемирным антидопинговым агентством допустимый предел. В мае нынешнего года Максим был полностью оправдан.

"Выпить с французами шампанского или белорусской самогонки в знак примирения и отсутствия претензий пока не получается", — заметил Нестерович.

Между тем чемпионат Европы в столице Сербии продолжается. Пока в копилке белорусских гребцов 7 наград: 2 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые.

 
Теги: Минск
 
 
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Французский арбитр, заместитель главного судьи Чемпионата Европы, пытался дисквалифицировать белорусский экипаж каноэ-двойки, мотивировав это тем, что белорусы...

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