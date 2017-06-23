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Руководитель Tribuna.com вручил Вольскому альтернативную форму сборной Беларуси

24.06.2017 17:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Руководитель проекта Tribuna.com Максим Березинский вручил альтернативную форму сборной Беларуси белорусскому исполнителю Лявону Вольскому.

Напомним, эту форму можно приобрести в магазине lstr.by в ТЦ «Московско-Венский» (3-й этаж, 317 павильон).

Форма, в которой сборная Беларуси стала бы украшением чемпионата мира по футболу

Руководитель Tribuna.com вручил Вольскому альтернативную форму сборной Беларуси

Фото: Юлианна Рипинская, «Крумкачы»

 
 
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Руководитель проекта Tribuna.com Максим Березинский вручил альтернативную форму сборной Беларуси белорусскому исполнителю Лявону Вольскому.

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