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Гран-при Азербайджана. Квалификация. Хэмилтон завоевал поул и другие результаты

24.06.2017 17:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Гран-при Азербайджана
Баку
24 июня 2017 года 
Квалификация 

  Пилот Команда Q1 Q2 Q3 Кр.
1 Льюис Хэмилтон «Мерседес» 1.41,983 1.41,275 1.40,593 20
2 Валттери Боттас «Мерседес» 1.43,026 1.41,502 1.41,027 23
3 Кими Райкконен «Феррари» 1.42,678 1.42,090 1.41,693 23
4 Себастьян Феттель «Феррари» 1.42,952 1.41,911 1.41,841 23
5 Макс Ферстаппен «Ред Булл» 1.42,544 1.41,961 1.41,879 22
6 Серхио Перес «Форс-Индия» 1.43,162 1.42,467 1.42,111 21
7 Эстебан Окон «Форс-Индия» 1.43,051 1.42,751 1.42,186 21
8 Ланс Стролл «Уильямс» 1.43,613 1.42,284 1.42,753 21
9 Фелипе Масса «Уильямс» 1.43,165 1.42,735 1.42,798 22
10 Даниэль Риккардо «Ред Булл» 1.42,857 1.42,215 1.43,414 20
11 Даниил Квят «Торо Россо» 1.42,927 1.43,186   19
12 Карлос Сайнс «Торо Россо» 1.43,489 1.43,347   20
13 Кевин Магнуссен «Хаас» 1.44,029 1.43,796   18
14 Нико Хюлькенберг «Рено» 1.43,930 1.44,267   12
15 Паскаль Верляйн «Заубер» 1.44,317 1.44,603   18
16 Фернандо Алонсо* «Макларен» 1.44,334     9
17 Ромен Грожан «Хаас» 1.44,468     10
18 Маркус Эрикксон «Заубер» 1.44,795     10
19 Стоффель Вандорн* «Макларен» 1.45,030     8
20 Джолион Палмер «Рено»       0

* – Алонсо потеряет 40 позиций за смену компонентов двигателя

** – Вандорн потеряет 35 позиций за смену коробки передач и компонентов двигателя

 
 
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Гран-при АзербайджанаБаку24 июня 2017 года Квалификация Пилот Команда Q1 Q2 Q3 Кр.

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