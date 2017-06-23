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Гран-при Азербайджана. Квалификация. Хэмилтон завоевал поул и другие результаты
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Гран-при Азербайджана
Баку
24 июня 2017 года
Квалификация
|
|Пилот
|Команда
|Q1
|Q2
|Q3
|Кр.
|1
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|1.41,983
|1.41,275
|1.40,593
|20
|2
|Валттери Боттас
|«Мерседес»
|1.43,026
|1.41,502
|1.41,027
|23
|3
|Кими Райкконен
|«Феррари»
|1.42,678
|1.42,090
|1.41,693
|23
|4
|Себастьян Феттель
|«Феррари»
|1.42,952
|1.41,911
|1.41,841
|23
|5
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|1.42,544
|1.41,961
|1.41,879
|22
|6
|Серхио Перес
|«Форс-Индия»
|1.43,162
|1.42,467
|1.42,111
|21
|7
|Эстебан Окон
|«Форс-Индия»
|1.43,051
|1.42,751
|1.42,186
|21
|8
|Ланс Стролл
|«Уильямс»
|1.43,613
|1.42,284
|1.42,753
|21
|9
|Фелипе Масса
|«Уильямс»
|1.43,165
|1.42,735
|1.42,798
|22
|10
|Даниэль Риккардо
|«Ред Булл»
|1.42,857
|1.42,215
|1.43,414
|20
|11
|Даниил Квят
|«Торо Россо»
|1.42,927
|1.43,186
|
|19
|12
|Карлос Сайнс
|«Торо Россо»
|1.43,489
|1.43,347
|
|20
|13
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|1.44,029
|1.43,796
|
|18
|14
|Нико Хюлькенберг
|«Рено»
|1.43,930
|1.44,267
|
|12
|15
|Паскаль Верляйн
|«Заубер»
|1.44,317
|1.44,603
|
|18
|16
|
Фернандо Алонсо*
|«Макларен»
|1.44,334
|
|
|9
|17
|Ромен Грожан
|«Хаас»
|1.44,468
|
|
|10
|18
|Маркус Эрикксон
|«Заубер»
|1.44,795
|
|
|10
|19
|Стоффель Вандорн*
|«Макларен»
|1.45,030
|
|
|8
|20
|Джолион Палмер
|«Рено»
|
|
|
|0
* – Алонсо потеряет 40 позиций за смену компонентов двигателя
** – Вандорн потеряет 35 позиций за смену коробки передач и компонентов двигателя
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