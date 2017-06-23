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Командный чемпионат Европы. Беларусь находится в зоне вылета

24.06.2017 18:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в Лилле проходит второй день командного чемпионата Европы по легкой атлетике.

Командный чемпионат Европы

Лилль, Франция

Женщины

Молот

1. Анна Малышик (Беларусь) – 74,56
2. Мальвина Копрон (Польша) – 73,06
3. Алена Шамотина (Украина) – 70,02

Прыжки с шестом

1. Екатерини Стефаниди (Греция) – 4,70
2. Ирина Жук (Беларусь) – 4,60 (личный рекорд)
3. Нино Гийон-Ромари (Франция) – 4,45

Командный зачет (очки)

1. Великобритания – 74
2. Польша – 71
3. Германия – 67...
9. Греция – 81.50
10. Беларусь – 72
11. Нидерланды – 71.50

Отметим, элитный дивизион покинут 10-я и 11-я команды.

Вадим Девятовский: «Главная цель на командный чемпионат Европы – сохранить прописку в элитном дивизионе»

 
 
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Сегодня в Лилле проходит второй день командного чемпионата Европы по легкой атлетике.

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