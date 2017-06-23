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Командный чемпионат Европы. Беларусь находится в зоне вылета
24.06.2017 18:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в Лилле проходит второй день командного чемпионата Европы по легкой атлетике.
Командный чемпионат Европы
Лилль, Франция
Женщины
Молот
1. Анна Малышик (Беларусь) – 74,56
Прыжки с шестом
1. Екатерини Стефаниди (Греция) – 4,70
Командный зачет (очки)
1. Великобритания – 74
Отметим, элитный дивизион покинут 10-я и 11-я команды.
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Сегодня в Лилле проходит второй день командного чемпионата Европы по легкой атлетике.
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