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Роналду вышел на второе место среди лучших бомбардиров в истории европейских сборных
24.06.2017 19:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду реализовал пенальти в матче Кубка конфедераций против Новой Зеландии.
Теперь на его счету 75 голов за национальную команду. Роналду делит с бывшим форвардом сборной Венгрии Шандором Кочишем второе место среди лучших бомбардиров в истории европейских сборных.
Лучшим бомбардиром в истории европейских национальных команд остается нападающий сборной Венгрии Ференц Пушкаш – 84 гола.
Подробную статистику выступлений Роналду вы можете посмотреть
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Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду реализовал пенальти в матче Кубка конфедераций против Новой Зеландии.
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