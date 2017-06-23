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Роналду вышел на второе место среди лучших бомбардиров в истории европейских сборных

24.06.2017 19:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду реализовал пенальти в матче Кубка конфедераций против Новой Зеландии.

Теперь на его счету 75 голов за национальную команду. Роналду делит с бывшим форвардом сборной Венгрии Шандором Кочишем второе место среди лучших бомбардиров в истории европейских сборных.

Лучшим бомбардиром в истории европейских национальных команд остается нападающий сборной Венгрии Ференц Пушкаш – 84 гола.

Подробную статистику выступлений Роналду вы можете посмотреть здесь.

 
 
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Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду реализовал пенальти в матче Кубка конфедераций против Новой Зеландии.

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