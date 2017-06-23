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Минское «Динамо» выиграло 7-й матч из 9-ти после увольнения Боровского

24.06.2017 19:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В рамках 14-го тура высшей лиги минское «Динамо» обыграло «Крумкачы» (1:0).

Таким образом, «бело-голубые» выиграли 7-й матч после увольнения Сергея Боровского.

Отметим, при Гуренко «Динамо» теряло очки дважды: в играх с БАТЭ (0:1) и «Шахтером» (2:2).

Tribuna.com провела текстовую трансляцию матча «Крумкачы» – «Динамо-Минск».

Крумкачы – Динамо Минск 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
24 июня, 17.00, «стадион ФК Минск»
Онлайн матча
Гол:
0:1 – 53 Лукич.
КрумкачыКостюкевич, Челядинский, Климович, Трубочкин, Скшинецкий, Яшин, Калугин (Кривулькин, 83), Батищев (Василевский, 67), Талейко, Иванов, Филанович (Корсак, 75).
Динамо МинскКлимович, Сачивко, Лекович (Остроух, 76), Галович, Бегунов, Швецов, Лукич (Капленко, 67), Нойок, Быков, Николич (Хващинский, 60), Сарока.
Предупреждения:
Талейко (19), Бегунов (19), Климович (28), Батищев (35), Николич (56), Иванов (60), Капленко (77), Трубочкин (79).
 
Теги: Минск
 
 
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В рамках 14-го тура высшей лиги минское «Динамо» обыграло «Крумкачы» (1:0).

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