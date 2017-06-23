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Минское «Динамо» выиграло 7-й матч из 9-ти после увольнения Боровского
24.06.2017 19:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
В рамках 14-го тура высшей лиги минское «Динамо» обыграло «Крумкачы» (1:0).
Таким образом, «бело-голубые» выиграли 7-й матч после увольнения Сергея Боровского.
Отметим, при Гуренко «Динамо» теряло очки дважды: в играх с БАТЭ (0:1) и «Шахтером» (2:2).
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В рамках 14-го тура высшей лиги минское «Динамо» обыграло «Крумкачы» (1:0).
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