Континентальный кубок. «Юность» сыграет с «Рунгстедом», «Шеффилдом» и еще одной командой

Определились соперники «Юности» в кубке 2017/18. Напомним, команда начнет выступление в турнире с третьего раунда.

«Юность» сыграет в группе D, матчи которой состоятся в Дании с 17 по 19 ноября.

Ее соперниками станут «Шеффилд» (Великобритания), «Рунгстед» (Дания) и победитель группы В.

Матчи группы В, в которой сыграют «Тыхы» (Польша), (Украина), «Курбадс» (Латвия) и «Нарва» (Эстония) состоятся 20-22 октября в Риге.