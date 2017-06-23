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Континентальный кубок. «Юность» сыграет с «Рунгстедом», «Шеффилдом» и еще одной командой

24.06.2017 19:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Определились соперники «Юности» в Континентальном кубке 2017/18. Напомним, команда начнет выступление в турнире с третьего раунда.

«Юность» сыграет в группе D, матчи которой состоятся в Дании с 17 по 19 ноября.

Ее соперниками станут «Шеффилд» (Великобритания), «Рунгстед» (Дания) и победитель группы В.

Матчи группы В, в которой сыграют «Тыхы» (Польша), «Донбасс» (Украина), «Курбадс» (Латвия) и «Нарва» (Эстония) состоятся 20-22 октября в Риге.

 
 
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Определились соперники «Юности» в Континентальном кубке 2017/18.

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