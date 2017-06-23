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Континентальный кубок. «Юность» сыграет с «Рунгстедом», «Шеффилдом» и еще одной командой
24.06.2017 19:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Определились соперники «Юности» в
«Юность» сыграет в группе D, матчи которой состоятся в Дании с 17 по 19 ноября.
Ее соперниками станут «Шеффилд» (Великобритания), «Рунгстед» (Дания) и победитель группы В.
Матчи группы В, в которой сыграют «Тыхы» (Польша),
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Определились соперники «Юности» в Континентальном кубке 2017/18.
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