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Алексей Кучук: «Сегодня просто играли в футбол сердцем, желанием, но не набрали очков»
24.06.2017 20:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Крумкачоў» Алексей Кучук прокомментировал поражение от минского «Динамо» (0:1) в рамках 14-го тура чемпионата Беларуси.
– К сожалению, сегодня не набрали очков. Но я говорил ребятам, что у нас отличная команда. Сегодня просто играли в футбол сердцем, желанием, но не набрали очков. У нас были моменты, но, к сожалению, мы их не реализовали.
- Почему вы поменяли Калугина и Батищева?
– Такое решение было. Немного изменили стратегию.
- Вас не устраивало, как они играли?
– Нет, абсолютно. Это отличные футболисты – у меня к ним претензий нет, – сказал Кучук.
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Главный тренер «Крумкачоў» Алексей Кучук прокомментировал поражение от минского «Динамо» (0:1) в рамках 14-го тура чемпионата Беларуси.
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