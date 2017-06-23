Алексей Кучук: «Сегодня просто играли в футбол сердцем, желанием, но не набрали очков»

Главный тренер «Крумкачоў» Алексей Кучук прокомментировал поражение от минского «Динамо» (0:1) в рамках 14-го тура чемпионата Беларуси.

– К сожалению, сегодня не набрали очков. Но я говорил ребятам, что у нас отличная команда. Сегодня просто играли в футбол сердцем, желанием, но не набрали очков. У нас были моменты, но, к сожалению, мы их не реализовали.

- Почему вы поменяли Калугина и Батищева?

– Такое решение было. Немного изменили стратегию.

- Вас не устраивало, как они играли?

– Нет, абсолютно. Это отличные футболисты – у меня к ним претензий нет, – сказал Кучук.