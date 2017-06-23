Сергей Гуренко: «Ребята, если у нас в чемпионате нет скорой помощи, к чему мы придем?»

Главный тренер минского Сергей Гуренко прокомментировал победу над «Крумкачамі» (1:0) в матче 14-го тура чемпионата Беларуси.

– Игра была непростая. Соперник в первом тайме полностью закрылся и играл на ничью. И, конечно, они искали варианты забить мяч. В основном через Иванова: отдать передачу на быстрого нападающего – и убежать. После пропущенного мяча они выпустили двух высоких игроков и начали забрасывать на них – только за счет этого и создавалась напряженность. В целом, это был просто навал. Я доволен командой и результатом.

- Незапланированная пауза перед началом матча как-то повлияла на настрой команды?

– Мы стараемся не обращать на это внимание. Пускай об этом думает руководство «Крумкачоў». Ребята, если у нас в чемпионате нет скорой помощи, к чему мы придем? Дубль приехал на игру – нет доктора. Это нормально или нет? Перед тем, как команда заявляется и проходит лицензирование, ее должны проверить. Трудно найти хотя бы по дружбе, чтобы он сидел с чемоданчиком? Вот о чем надо думать. Если у нас профессиональный чемпионат, все должно соответствовать. Не может команда, которая пришла на разминку, еще пятнадцать минут ждать начала. Это не мне надо думать. Я должен думать о футболе. Вопрос не ко мне, – сказал Гуренко.