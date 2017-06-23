Мексика и Португалия вышли в полуфинал Кубка конфедераций

Сборные Португалии и Мексики первыми вышли в плей-офф Кубка конфедераций.

Эти национальные команды заняли первое и второе место в группе А, опередив сборные России и Новой Зеландии.

Напомним, что еще два полуфиналиста турнира определятся завтра.