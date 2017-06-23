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Мексика и Португалия вышли в полуфинал Кубка конфедераций
24.06.2017 20:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сборные Португалии и Мексики первыми вышли в плей-офф Кубка конфедераций.
Эти национальные команды заняли первое и второе место в группе А, опередив сборные России и Новой Зеландии.
Напомним, что еще два полуфиналиста турнира определятся завтра.
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Сборные Португалии и Мексики первыми вышли в плей-офф Кубка конфедераций.
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