Игорь Криушенко: «Думаю, можно поздравить «Шахтер» с чемпионством»

Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Игорь Криушенко прокомментировал поражение от (1:2) в матче 14-го тура чемпионата страны.

– Неоднозначная игра. Здорово доставляли мяч до атаки, в первом тайме создали много моментов, не хватило последней передачи. К сожалению, наошибались больше положенного, а «Шахтер» таких ошибок не прощает. Думаю, можно поздравить «Шахтер» с чемпионством. С таким лояльным судейством, думаю, возможностей у их соперников не будет.

- Претензии к судьям из-за момента с неназначенным пенальти?

– Это в первую очередь. Но не только, вообще трактовка моментов вызывает вопросы. Судья не держал нити игры, очень слабо отсудил и, конечно, момент с пенальти. Пусть разбираются те, в чьей это компетенции, но хватит уже издеваться. «Шахтер» в чемпионате пробил 4 пенальти, в его ворота – ноль. Мы за все игры – ноль пенальти, поэтому без комментариев, пусть разбираются и смотрят, но я считаю, что пенальти был стопроцентный.

- Повлияло на игру то, что во вторник была игра с БАТЭ?

– Нет. Готовились в обычном режиме. Может, немного не было свежести, но это не оправдание. Никак не повлияло.

- Хаткевич допустил ошибки. Не пожалели об уходе Фомичева?

– Нет, не пожалел, – сказал Криушенко.