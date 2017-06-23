Евгений Костюкевич: «Матч с «Динамо»? Игра была равна — играли два г**на. Сейчас пивка накачу — думаю, все нормально будет»

Вратарь «Крумкачоў» Евгений Костюкевич подвел итог матча с минским (0:1) в рамках 14-го тура чемпионата Беларуси.

– Я бы сказал, что игра была равна — играли два г**на. Одна команда, к сожалению, оказалась сильнее. А нам снова не повезло. В прошлом туре в Гомеле пропустили после двух контратак, хотя перед этим не реализовали миллионпроцентный момент. Сейчас — то же самое. Пропустили в контратаке — и уступили. Какой-то рок…

- Два подряд таких поражения — руки не опускаются?

– Пока полное опустошение. Но сейчас пивка накачу — думаю, все нормально будет. Парни тоже расслабятся. Завтра проснемся, все выкинем из головы — и продолжим работать. Потому что отступать некуда. Надо приходить в себя.

- Правда, что голевой удар Лукича был не таким трудным, как попытки Лековича и Николича в первом тайме со штрафных?

– Это был мусор — ни о чем. Очень слабые удары. А вот на удар Лукича просто не успел среагировать — настолько быстро все было в атаке соперника. Да и Быков, насколько понимаю, очень крутую передачу сделал — оставалось только подставить голову. Единственный шанс был, если бы пробили выше ворот или в меня. Не хватило реакции даже подумать о том, что можно сделать. Очень быстро мяч в воротах оказался.

- Матч для команды был необычным?

– Да для всех он был необычным. Репутация — дело такое… Кто-то, думаю, еще долго будет вспоминать заслуги прошлых лет. А тут какие-то выскочки их победили здесь в прошлом году — 4:1. Мне кажется, этот позор они хотят смывать очень долго. Так что для «Динамо» это точно принципиальный матч.

- А для вас?

– Для кого-то — может быть. Но для меня этой рядовой матч. В рабочем режиме изучили игру соперника, который ничем не удивил.

- Когда-то Сергей Гуренко нелицеприятно высказывался о «Крумкачах».

– Меня тогда в команде еще не было — работал видеооператором в России. Хотя, естественно, знаю, что к чему. Но не буду ворошить прошлое. Все это на совести Сергея Витальевича, – сказал Костюкевич.