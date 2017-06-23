Олег Кубарев: «Календарь не оставляет нам других вариантов, кроме как бороться со всеми командами – на выезде и дома»

Главный тренер Олег Кубарев прокомментировал победу над «Торпедо-БелАЗ» (2:1) в 14-м туре высшей лиги.

– Календарь не оставляет нам других вариантов, кроме как бороться со всеми командами – на выезде и дома. Есть свои моменты, нужно играть рационально и выигрывать. Рад, что мы обыграли хорошую команду, которая хорошо сегодня играла. Футбол был интересный, мы отдали инициативу, потому что у Жодино быстрые нападающие, которые умеют играть в контратаку. Думаю, у нас получилось. Хотел перестроиться еще после первого забитого мяча, потому что начали проседать фланги, держало пять человек в атаке против четырех наших защитников. Ждал перерыва, чтобы объяснить как правильно перестроиться и чтобы не ломать психологию, заменяя игроков в первом тайме.

- В четверг вам играть в еврокубках, это учитывалось при выборе состава?

– Абсолютно нет. У нас нет двух составов. Там будет домашний матч, поэтому ротация, конечно, запланирована.

- Что по Бордачеву?

– Появится, когда откроется трансферное окно.