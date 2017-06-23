Федор Смолов: «На мне был пенальти 100 процентов – я не симулирую»

Форвард сборной России Федор Смолов заявил, что судья должен был назначить пенальти в матче Кубка конфедераций против Мексики (1:2).

«На мне был пенальти 100 процентов. Арбитры не стали бы смотреть повтор, если бы там не было фола.

Там было нарушение правил. Меня толкнули в спину и ударили по опорной ноге. Я уже собирался бить. Я не симулирую», – сказал Смолов.