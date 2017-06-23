|
Игорь Акинфеев: «Полоскайте, пожалуйста. Мне пойти повеситься, что ли?»
24.06.2017 21:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Вратарь сборной России Игорь Акинфеев
«Давайте не будем говорить про то, на что мы способны на чемпионате мира. Сначала нужно выйти из группы. Как мне кажется, если мы будем продолжать в том же духе, то у нас все получится. Опять же при определенной поддержке.
Критика критикой, но позитивные моменты в нашей игре есть, как бы что ни говорили. Мы все люди и должны друг друга уважать. Готов ли к тому, что будут полоскать? Ничего страшного, полоскайте, пожалуйста.
Понятно, что сегодня и завтра все будут обсуждать только второй гол. На то вы и пресса, чтобы обсуждать голы. Это было именно так, как вы видели.
Ну что мне, пойти повеситься? Соперник прибежал и забил гол. Это одна ошибка с нашей стороны, за которую мы расплатились голом.
Турнир всегда обидно покидать. Даже на юношеском уровне. Мы проиграли не сказать чтобы заслуженно, какая-то игра у нас появилась», — заявил Акинфеев.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вратарь сборной России Игорь Акинфеев прокомментировал свою ошибку в матче Кубка конфедераций против Мексики (1:2).
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии