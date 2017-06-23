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Доннарумма может уволить Райолу
24.06.2017 22:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Голкипер
Ранее игрок отклонил предложение «россонери» о новом 5-летнем контракте с зарплатой 5 млн евро в год.
Семья вратаря и агент имеют разное видение ситуации, которая сложилась у Доннаруммы в миланском клубе. Ранее главный тренер «Милана»
Райола отправил своего кузена Энцо на молодежный чемпионат Европы, чтобы обсудить ситуацию с Доннаруммой и сообщить, что от «Милана» нет новых предложений и стоит рассмотреть вариант с переходом в «Реал».
В такой ситуации, когда Райола и семья вратаря имеют столь разное мнение о будущем игрока, велика вероятность, что 18-летний вратарь уволит нынешнего агента и начнет поиски нового представителя.
Подробную статистику выступлений Доннаруммы вы можете посмотреть
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Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма может уволить своего агента Мино Райолу и нанять другого представителя.
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