Доннарумма может уволить Райолу

Голкипер Джанлуиджи Доннарумма может уволить своего агента Мино Райолу и нанять другого представителя.

Ранее игрок отклонил предложение «россонери» о новом 5-летнем контракте с зарплатой 5 млн евро в год.

Семья вратаря и агент имеют разное видение ситуации, которая сложилась у Доннаруммы в миланском клубе. Ранее главный тренер «Милана» провел личную встречу с семьей игрока, на которой обсуждал сложившееся положение. Родственники Доннаруммы склонны поддержать позицию миланского клуба.

Райола отправил своего кузена Энцо на молодежный чемпионат Европы, чтобы обсудить ситуацию с Доннаруммой и сообщить, что от «Милана» нет новых предложений и стоит рассмотреть вариант с переходом в «Реал».

В такой ситуации, когда Райола и семья вратаря имеют столь разное мнение о будущем игрока, велика вероятность, что 18-летний вратарь уволит нынешнего агента и начнет поиски нового представителя.

Подробную статистику выступлений Доннаруммы вы можете посмотреть здесь .