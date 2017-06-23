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Андрей Скоробогатько: «Минск», самую молодую команду, третью игру убивают. Сколько этот беспредел будет твориться и как мы будем развивать перспективных футболистов?»

24.06.2017 21:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Старший тренер «Минска» Андрей Скоробогатько прокомментировал поражение от «Гомеля» (1:2) в матче 14-го тура высшей лиги.

– Нас третью игру убивают... Самую молодую команду... Как мы будем развивать перспективных футболистов? В прошлой игре Дмитрий Доля отменяет чистый гол, сейчас судья (Сергей Стецурин из Бреста – прим.) видит, что «вне игры» нет (в эпизоде с голом Эванса Адомако на 94-й минуте – прим.). Как так можно? Сколько этот беспредел будет твориться?.. Что я могу сказать? Ребята играли хорошо, потратили много сил для того, чтобы один и второй, эти в желтых майках, решали их судьбу?.. Хватит уже на этом... Соперника с победой, – сказал Скоробогатько.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Старший тренер «Минска» Андрей Скоробогатько прокомментировал поражение от «Гомеля» (1:2) в матче 14-го тура высшей лиги.

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