Андрей Скоробогатько: «Минск», самую молодую команду, третью игру убивают. Сколько этот беспредел будет твориться и как мы будем развивать перспективных футболистов?»

Старший тренер Андрей Скоробогатько прокомментировал поражение от «Гомеля» (1:2) в матче 14-го тура высшей лиги.

– Нас третью игру убивают... Самую молодую команду... Как мы будем развивать перспективных футболистов? В прошлой игре Дмитрий Доля отменяет чистый гол, сейчас судья (Сергей Стецурин из Бреста – прим.) видит, что «вне игры» нет (в эпизоде с голом Эванса Адомако на 94-й минуте – прим.). Как так можно? Сколько этот беспредел будет твориться?.. Что я могу сказать? Ребята играли хорошо, потратили много сил для того, чтобы один и второй, эти в желтых майках, решали их судьбу?.. Хватит уже на этом... Соперника с победой, – сказал Скоробогатько.