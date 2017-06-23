Сергей Гуренко: «Чемпионство? А за что мы боремся? Я еще вначале сказал: «Ввяжемся в драку, а там посмотрим»

Главный тренер минского Сергей Гуренко прокомментировал победу над «Крумкачамі» (1:0) в матче 14-го тура высшей лиги.

- Сарока сейчас полностью тренируется с командой или еще отдает долг Родине?

– Долг Родине мы должны отдавать всегда. Работает с командой – все хорошо.

- Насколько вас удивило, что столичное дерби не собрало трехтысячный стадион?

– Может, сказалась слишком высокая цена на билеты? Вы же бесплатно ходите.

- По работе.

– А люди не могут по работе.

- Ну вы же тоже бесплатно ходите.

– Вы знаете, «Динамо» я бы платил. А какое отношение я имею к «Крумкачам»?

- Первоначально вашим капитаном был Роман Бегунов, но сейчас повязку носит Нойок. Это ваше решение?

– Ребята решили – для меня не вопрос, кто будет капитаном.

- Насколько для вас этот матч был принципиальным по сравнению с другими играми?

– Если бы за победу в этом матче давали очков пять, он был бы более принципиальным. Готовились к «Крумкачам», как и к любому сопернику. А к кому не надо готовиться? К «Нафтану» или «Ислочи»? У нас просто так никого не обыграешь. И вы это видели. Против той же «Ислочи» мучился «Шахтер». У нас очень ровный чемпионат – без максимальной самоотдачи никого не обыграть.

- У «Динамо» при вас семь побед в девяти матчах...

– Хочешь сглазить?

- «Динамо» способно бороться за «золото»?

– А за что мы боремся? Мы играем, чтобы как можно выше быть в чемпионате. Я еще вначале сказал: «Ввяжемся в драку, а там посмотрим». О чем сейчас говорить? Первый круг еще не закончился. Мы вообще не говорим на эту тему. Есть игра – готовимся к ней, играем. Цыплят по осени считают, – сказал Гуренко.