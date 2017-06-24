|
«Гомель» – «Минск». Милиция вмешалась в конфликт тренеров «горожан» и судей
24.06.2017 23:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как
Кроме того, после матча состоялось грубое общение тренеров «Минска» и судей. Как видно на видео, в разборку представителей
Вероятно, они были не довольны тем, что арбитры засчитали победный гол «Гомеля».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как отражено в протоколе матча 14-го тура «Гомель» – «Минск» (2:1), тренер гостей Андрей Разин в грубой форме оказывал физическое воздействие на первого помощника...
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии