«Гомель» – «Минск». Милиция вмешалась в конфликт тренеров «горожан» и судей

Как отражено в протоколе матча 14-го тура «Гомель» – «Минск» (2:1), тренер гостей Андрей Разин в грубой форме оказывал физическое воздействие на первого помощника арбитра.

Кроме того, после матча состоялось грубое общение тренеров «Минска» и судей. Как видно на видео, в разборку представителей и судейского корпуса вмешались сотрудники милиции.

Вероятно, они были не довольны тем, что арбитры засчитали победный гол «Гомеля».

Редкий случай в Гомеле: помощник зафиксировал офсайд, но главный судья засчитал гол

Андрей Скоробогатько: «Минск», самую молодую команду, третью игру убивают. Сколько этот беспредел будет твориться и как мы будем развивать перспективных футболистов?»