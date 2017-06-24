﻿ «Гомель» – «Минск». Милиция вмешалась в конфликт тренеров «горожан» и судей. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Гомель» – «Минск». Милиция вмешалась в конфликт тренеров «горожан» и судей

24.06.2017 23:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Как отражено в протоколе матча 14-го тура «Гомель» – «Минск» (2:1), тренер гостей Андрей Разин в грубой форме оказывал физическое воздействие на первого помощника арбитра.

Кроме того, после матча состоялось грубое общение тренеров «Минска» и судей. Как видно на видео, в разборку представителей «Минска» и судейского корпуса вмешались сотрудники милиции.

Вероятно, они были не довольны тем, что арбитры засчитали победный гол «Гомеля».

Редкий случай в Гомеле: помощник зафиксировал офсайд, но главный судья засчитал гол

Андрей Скоробогатько: «Минск», самую молодую команду, третью игру убивают. Сколько этот беспредел будет твориться и как мы будем развивать перспективных футболистов?»

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как отражено в протоколе матча 14-го тура «Гомель» – «Минск» (2:1), тренер гостей Андрей Разин в грубой форме оказывал физическое воздействие на первого помощника...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Сергей Гуренко: «Чемпионство? А за что мы боремся? Я еще вначале сказал: «Ввяжемся в драку, а там посмотрим»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика