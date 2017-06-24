Паулиньо: «У меня есть предложение от «Барселоны»

Бразильский полузащитник «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо рассказал об интересе к нему со стороны «Барселоны».

«Барселона» контактировала с моим агентом. Было предложение от них. Насколько я знаю, мой агент сейчас общается с ними.

Сейчас самый счастливый этап в моей жизни и моей карьере. Тяжело принять решение в такой момент времени.

Я счастлив, что такой большой клуб, как «Барселона», интересуется мной. Это бесценно», — сказал бразилец.

Напомним, в свое время Паулиньо не прошел просмотр в «Немане».

Дмитрий Ровнейко: «Неман» несколько лет назад мог подписать контракт с Паулиньо, который играет на этом ЧМ»