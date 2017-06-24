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Паулиньо: «У меня есть предложение от «Барселоны»
25.06.2017 02:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Бразильский полузащитник «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо рассказал об интересе к нему со стороны «Барселоны».
«Барселона» контактировала с моим агентом. Было предложение от них. Насколько я знаю, мой агент сейчас общается с ними.
Сейчас самый счастливый этап в моей жизни и моей карьере. Тяжело принять решение в такой момент времени.
Я счастлив, что такой большой клуб, как «Барселона», интересуется мной. Это бесценно», — сказал бразилец.
Напомним, в свое время Паулиньо
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Бразильский полузащитник «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо рассказал об интересе к нему со стороны «Барселоны».
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