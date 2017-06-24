The Mail on Sunday: весь состав сборной России на ЧМ-2014 подозревается в применении допинга

Все 23 футболиста, которые входили в состав сборной России на ЧМ-2014, подозреваются в применении допинга.

ФИФА проводит расследование в отношении всех россиян, которые принимали участие в турнире. Кроме того, расследование ведется в отношении еще 11 профессиональных российских игроков, которые не участвовали в ЧМ-2014.

Футболисты могли быть участниками допинговой программы, предположительно осуществлявшейся в России с 2011 по 2015 год.

Футболисты попали в поле зрения антидопинговых служб из-за нарушений с образцами мочи. Не исключается, что лучших игроков прикрывали от допинг-тестов, независимо от того, нарушали они правила или нет.

Состав сборной России на ЧМ-2014:

вратари: Игорь Акинфеев, Юрий Лодыгин, Сергей Рыжиков;

защитники: Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Георгий Щенников, Владимир Гранат, Алексей Козлов, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Андрей Семенов;

полузащитники: Алексей Ионов, Юрий Жирков, Игорь Денисов, Алан Дзагоев, Павел Могилевец, Денис Глушаков, Виктор Файзулин, Олег Шатов, Александр Самедов;

нападающие: Александр Кокорин, Максим Канунников, Александр Кержаков.