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«МЮ» предложил за Маркиньоса 70 млн евро, «Барселона» – 45 млн
25.06.2017 08:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Центральный защитник «ПСЖ» Маркиньос пользуется спросом на трансферном рынке.
Сообщается, что самое крупное предложение по 23-летнему бразильцу сделал «Манчестер Юнайтед» — 70 миллионов евро, а самое маленькое – «Барселона», 40–45 миллионов. Предложение «Ювентуса» — второе по величине.
Кроме того, Маркиньосом, чей контракт рассчитан до 2019 года, интересуется «Реал».
Однако сам защитник ввиду предстоящего ЧМ-2018 пока не настроен менять клуб.
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Центральный защитник «ПСЖ» Маркиньос пользуется спросом на трансферном рынке.
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