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«Бавария» готова предложить «Атлетико» 50 млн евро за Карраско
25.06.2017 08:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Бавария» планирует купить полузащитника «Атлетико» Янника Карраско.
Сообщается, что мюнхенцы согласны заплатить за 23-летнего бельгийца 50 миллионов евро.
«Бавария» переключилась на Карраско после того, как утратила интерес к хавбеку «Арсенала» Алексису Санчесу, который, скорее всего, перейдет в «Манчестер Сити».
Однако переход Карраско осложняется тем, что на «Атлетико» наложен трансферный запрет — мадридцы летом не смогут заменить хавбека другим игроком.
В 35 матчах прошлого чемпионата Испании Карраско забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи.
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«Бавария» планирует купить полузащитника «Атлетико» Янника Карраско.
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