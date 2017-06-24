«Бавария» готова предложить «Атлетико» 50 млн евро за Карраско

«Бавария» планирует купить полузащитника «Атлетико» Янника Карраско.

Сообщается, что мюнхенцы согласны заплатить за 23-летнего бельгийца 50 миллионов евро.

«Бавария» переключилась на Карраско после того, как утратила интерес к хавбеку «Арсенала» Алексису Санчесу, который, скорее всего, перейдет в «Манчестер Сити».

Однако переход Карраско осложняется тем, что на «Атлетико» наложен трансферный запрет — мадридцы летом не смогут заменить хавбека другим игроком.

В 35 матчах прошлого чемпионата Испании Карраско забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи.