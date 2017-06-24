ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Арсенал» предложит «МЮ» 40 млн фунтов за Марсьяля в случае срыва трансфера Мбаппе

25.06.2017 08:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Форвард «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль попал в сферу интересов «Арсенала».

Сообщается, что лондонцы готовы заплатить за 21-летнего француза 40 миллионов фунтов, если не удастся приобрести нападающего «Монако» Килиана Мбаппе.

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер опасается, что его коллега Жозе Моуринью из-за личной вражды не согласится отпустить Марсьяля в «Арсенал». Поэтому возможные переговоры будут вестись на уровне руководства клубов.

В 25 матчах прошлого чемпионата Англии на счету Марсьяля 4 гола и 6 результативных передач.

Два года назад «МЮ» купил нападающего у «Монако» за 80 миллионов евро, включая бонусы.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Форвард «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль попал в сферу интересов «Арсенала».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Паулиньо: «У меня есть предложение от «Барселоны»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика