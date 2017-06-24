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Кубок конфедераций. Германия сыграет с Камеруном, Чили – Австралия
25.06.2017 08:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
В заключительном туре группового этапа Кубка конфедераций сборная Германии встретится с Камеруном, а Чили сыграет с Австралией.
Кубок конфедераций
3-й тур
Группа В
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В заключительном туре группового этапа Кубка конфедераций сборная Германии встретится с Камеруном, а Чили сыграет с Австралией.
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