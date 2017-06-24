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Андрей Арямнов: «Хочу в 2019 году стать чемпионом на Европейских играх»

25.06.2017 08:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский тяжелоатлет Андрей Арямнов заявил о желании выступить на Европейский играх в 2019 году.

«Мои планы? Восстановиться. Тренируюсь всего два месяца и чувствую, что могу уже где-то выступать. Не знаю, как. С божьей помощью, видимо. Бог дал мне, может быть, второй шанс. Прошла у меня болячка. Я даже не сдавал МРТ, просто чувствую, что моя нога включилась. Никаких проблем не чувствую. Наоборот, сила идет. Думаю, что в этом году я выступать еще нигде не буду на международных стартах, мне нужно больше времени, чтобы восстановиться.

Может быть, буду готовиться к чемпионату Европы в следующем году. Но самый главный старт — это Европейские игры, куда включили тяжелую атлетику. Хочу в 2019 году стать если не двукратным олимпийским чемпионом, то хотя бы чемпионом на Европейских играх. А потом уже посмотрим. Пусть мой путь начнется еще раз, а потом будем смотреть по результату. По тому, как поведет себя нога. Загадывать еще очень-очень рано», – сказал Арямнов.

 
 
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Белорусский тяжелоатлет Андрей Арямнов заявил о желании выступить на Европейский играх в 2019 году.

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