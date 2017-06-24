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Лига чемпионов. БГК попал в элитную группу, СКА не сыграет в сезоне 2017/18
25.06.2017 09:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
ЕГФ представила список участников Лиги чемпионов сезона 2017/18.
БГК имени Мешкова начнет турнир в элитной группе, минский СКА не получил разрешение от исполкома ЕГФ на участие.
Элитные группы А и В: БГК имени Мешкова (Беларусь), «Веспрем» (Венгрия), «Райн Левен» (Германия), «Вардар» (Македония), «Виве» (Польша), «ПСЖ» (Франция), «Киль» (Германия), «Фленсбург» (Германия), «Загреб» (Хорватия), «Нант» (Франция), «Барселона» (Испания), «Висла» Плоцк (Польша), «Кристианстад» (Швеция), «Ольборг» (Дания), «Пик» (Венгрия), «Целе» (Словения).
Группы С и D: «Леон» (Испания), «Металург» (Македония), «Скьерн» (Дания), «Монпелье» (Франция), «Шаффхаузен» (Швейцария), «Мотор» (Украина), «Бешикташ» (Турция), «Горенье» (Словения), «Эльверум» (Норвегия), «Чеховские Медведи» (Россия), «Динамо» Бухарест (Румыния), победитель квалификации.
Квалификация: «Спортинг» (Португалия), «Татран» (Словакия), «Риихимяки» (Финляндия), «Хард» (Австрия).
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ЕГФ представила список участников Лиги чемпионов сезона 2017/18.
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