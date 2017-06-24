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Усман Дембеле не перейдет в «Барселону», на форварда претендуют «Челси» и «МЮ»

25.06.2017 09:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Усман Дембеле хочет сменить клуб.

Сообщается, что такое решение 20-летний француз принял из-за отставки Томаса Тухеля с поста главного тренера команды.

При этом Дембеле, несмотря на появившуюся на днях информацию, не собирается переходить в «Барселону». Таким образом, наиболее реальными претендентами на игрока остаются «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Ранее стало известно, что «Боруссия» требует за Дембеле 80 миллионов евро.

В 32 матчах прошлого чемпионата Германии форвард забил 6 голов и сделал 12 результативных передач.

 
 
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Усман Дембеле хочет сменить клуб.

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