Усман Дембеле не перейдет в «Барселону», на форварда претендуют «Челси» и «МЮ»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Усман Дембеле хочет сменить клуб.

Сообщается, что такое решение 20-летний француз принял из-за отставки Томаса Тухеля с поста главного тренера команды.

При этом Дембеле, несмотря на появившуюся на днях информацию, не собирается переходить в «Барселону». Таким образом, наиболее реальными претендентами на игрока остаются «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Ранее стало известно, что «Боруссия» требует за Дембеле 80 миллионов евро.

В 32 матчах прошлого чемпионата Германии форвард забил 6 голов и сделал 12 результативных передач.