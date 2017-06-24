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Митрион нокаутировал Емельяненко на второе минуте

25.06.2017 09:13 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 июн — Sputnik. Американский боец смешанных единоборств Мэтт Митрион отправил в нокаут в первом раунде бойца из России Федора Емельяненко в рамках бойцовского вечера Bellator 180, сообщает Sputnik.

Бой состоялся в субботу в "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке. На второй минуте поединка в результате обоюдного нокдауна оба бойца упали на канвас, но Митрион быстрее поднялся и нанес серию ударов, после чего судья на отметке 1:14 был вынужден остановить бой.

"Я вам скажу, Федор очень умный. У парня просто высочайший IQ в бое. Я буквально видел, как он просчитывал каждое мое движение, и смотреть ему глаза в этот момент — просто сумасшествие. Он великий, и иметь возможность выйти и обмениваться с ним ударами уже круто", — сказал Митрион журналистам на пресс-конференции после боя.

По его словам, он все еще испытывает "благоговение перед умом Федора в клетке".

В свою очередь 40-летний россиянин заявил о своей готовности вновь сразится против американца.

Для Емельяненко этот бой стал третьим после возвращения в спорт. Емельяненко в 2015 году объявил о возобновлении карьеры после трехлетнего перерыва. Россиянин провел в смешанных единоборствах 41 бой, одержал 36 побед при пяти поражениях. 38-летний Митрион выступал в UFC и Bellator, одержал 12 побед при пяти поражениях.

Изначально встреча бойцов должна была пройти 18 февраля в Сан-Хосе (США), однако поединок был отменен по причине того, что американец попал в больницу из-за болезни почек. 

 
Теги: Минск
 
 
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Российский боец уже заявил, что не против провести бой-реванш с Митрионом, который испытывает пере ним благоговение.

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