Денис Шунто: «13 очков в 14 матчах – это не то, чего «Крумкачы» хотели. Особенно, учитывая наш состав»

Руководитель клуба «Крумкачы» Денис Шунто оценил результаты команды.

– Первый круг почти закончился. Как оцениваете отрезок?

– Результат неудовлетворительный. Особенно, учитывая наш состав. А я считаю, он у нас очень хороший. Не средний, а скорее даже выше среднего – не слабее, чем у «Слуцка» или «Витебска». Да и отрезками мы показываем неплохую игру, но что-то не складывается.

Так что, повторюсь: результат неудовлетворительный. 13 очков в 14 матчах – это не то, чего мы хотели. Признаюсь: хотели иметь равное количество побед и поражений. Вот это был бы удовлетворительный результат, – сказал Шунто.