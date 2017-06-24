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Денис Шунто: «13 очков в 14 матчах – это не то, чего «Крумкачы» хотели. Особенно, учитывая наш состав»
25.06.2017 09:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Руководитель клуба «Крумкачы» Денис Шунто оценил результаты команды.
– Первый круг почти закончился. Как оцениваете отрезок?
– Результат неудовлетворительный. Особенно, учитывая наш состав. А я считаю, он у нас очень хороший. Не средний, а скорее даже выше среднего – не слабее, чем у «Слуцка» или «Витебска». Да и отрезками мы показываем неплохую игру, но что-то не складывается.
Так что, повторюсь: результат неудовлетворительный. 13 очков в 14 матчах – это не то, чего мы хотели. Признаюсь: хотели иметь равное количество побед и поражений. Вот это был бы удовлетворительный результат, – сказал Шунто.
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Денис Шунто: «13 очков в 14 матчах – это не то, чего «Крумкачы» хотели. Особенно, учитывая наш состав»
Руководитель клуба «Крумкачы» Денис Шунто оценил результаты команды.
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