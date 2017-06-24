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Спортивный директор «Шахтера»: «Никак не трогают разговоры о возможном чемпионстве. Еще даже не закончился первый круг»

25.06.2017 10:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Спортивный директор солигорского «Шахтера» Дмитрий Хохлов высказался о лидирующей позиции клуба.

«Лично меня никак не трогают разговоры о возможном чемпионстве «Шахтера». Когда я работал в «Вентспилсе», команда попадала в разные ситуации. Бывало, что отставали от лидеров очень серьезно, но все равно становились чемпионами. Были случаи, когда опережали конкурентов на 10-12 очков в ходе сезона, а в итоге выигрывали чемпионат с запасом в одно очко.

Пока рано о чем-то рассуждать. Еще даже не закончился первый круг чемпионата. Мы просто делаем свое дело с прицелом не только на этот сезон, но и на будущее. Хотя если сейчас заглянуть в таблицу, то у команды все очень здорово, но впереди еще длинный путь. Не стоит расслабляться, – сказал Хохлов.

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Спортивный директор солигорского «Шахтера» Дмитрий Хохлов высказался о лидирующей позиции клуба.

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