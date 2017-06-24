|
Денис Шунто: «Калугин едет на просмотр в донецкий «Олимпик». У него осталось полгода контракта»
25.06.2017 11:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Руководитель клуба «Крумкачы» Денис Шунто рассказал о возможном уходе
– Есть слухи по Калугину, Батищеву и Глебу – ребятам с большой зарплатной ведомостью.
– Калугин завтра уедет на просмотр в донецкий «Олимпик». Это четвертая команда Украины, играющая в еврокубках. У Михаила осталось полгода контракта, но я от него не избавляюсь. Мы просто решили дать шанс. Тем более есть адекватная замена. Рома Кривулькин – белорус 1996 года. Считаю, он уже пересидел на замене. Если Калугин останется в Украине, буду только рад. Не получится – будет играть за нас, – сказал Шунто.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Руководитель клуба «Крумкачы» Денис Шунто рассказал о возможном уходе – Есть слухи по Калугину, Батищеву и Глебу – ребятам с большой зарплатной ведомостью.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии