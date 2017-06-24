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Денис Шунто: «Калугин едет на просмотр в донецкий «Олимпик». У него осталось полгода контракта»

25.06.2017 11:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Руководитель клуба «Крумкачы» Денис Шунто рассказал о возможном уходе

– Есть слухи по Калугину, Батищеву и Глебу – ребятам с большой зарплатной ведомостью.

– Калугин завтра уедет на просмотр в донецкий «Олимпик». Это четвертая команда Украины, играющая в еврокубках. У Михаила осталось полгода контракта, но я от него не избавляюсь. Мы просто решили дать шанс. Тем более есть адекватная замена. Рома Кривулькин – белорус 1996 года. Считаю, он уже пересидел на замене. Если Калугин останется в Украине, буду только рад. Не получится – будет играть за нас, – сказал Шунто.

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Руководитель клуба «Крумкачы» Денис Шунто рассказал о возможном уходе – Есть слухи по Калугину, Батищеву и Глебу – ребятам с большой зарплатной ведомостью.

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