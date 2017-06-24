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У Драгуна есть предложения от российских, польских и израильских клубов
25.06.2017 10:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский полузащитник Станислав Драгун в межсезонье выбирает вариант для продолжения карьеры.
У 29-летнего хавбека есть предложения из РФПЛ и ФНЛ, а также от команд из Израиля и Польши.
В минувшем сезоне Драгун в составе «Оренбурга» выходил на поле в 11 матчах чемпионата России и отметился одной голевой передачей.
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Белорусский полузащитник Станислав Драгун в межсезонье выбирает вариант для продолжения карьеры.
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