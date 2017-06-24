Спортивный директор «Шахтера»: «Трансферное окно в чемпионате Беларуси открывается не в очень удобный момент»

Спортивный директор «Шахтера» Дмитрий Хохлов выступил с критикой в адрес сроков открытия трансферного окна в Беларуси.

«Хочется отметить, что трансферное окно в чемпионате Беларуси открывается не в очень удобный момент, ведь заявка на второй квалификационный раунд Лиги Европы заканчивается 7 июля. Мы не можем заявить потенциальных новичков даже на второй раунд – о первом вовсе не идет речи. Конечно, в виде исключения можно заявить на второй раунд только одного нового футболиста, но это не то, чего бы нам хотелось. Такая ситуация расстраивает. Все-таки в команду придут новые игроки – хотелось, чтобы они сразу начали нам помогать», – сказал Хохлов.

Трансферное окно в чемпионате Беларуси откроется 8 июля.

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