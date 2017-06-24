Денис Шунто: «Зарплата Глеба такая же, как у всех. В «Крумкачах» все получают примерно одинаково»

Руководитель клуба «Крумкачы» Денис Шунто рассказал о возможных изменениях в составе.

– Я слышал, что Дмитрий Климович, например, может уйти.

– Куда? У него контракт до конца года! Может, я знаю меньше?

– Александр Батищев.

– Контракт Саши действует еще полгода, и, насколько знаю, предложений от других клубов у него нет.

– Хорошо. Вячеслав Глеб?

– Ну, какая большая зарплата у Глеба? Она такая же, как у всех. В команде все получают примерно одинаково. Нет такого, что кто-то имеет 5 тысяч, а кто-то 100 долларов. Поэтому вопрос меня поставил в тупик, – сказал Шунто.

«Человек семь-восемь, наверное, уйдет». Что ждет «Крумкачоў» в паузе между кругами