|
Денис Шунто: «Зарплата Глеба такая же, как у всех. В «Крумкачах» все получают примерно одинаково»
25.06.2017 12:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Руководитель клуба «Крумкачы» Денис Шунто рассказал о возможных изменениях в составе.
– Я слышал, что Дмитрий Климович, например, может уйти.
– Куда? У него контракт до конца года! Может, я знаю меньше?
– Александр Батищев.
– Контракт Саши действует еще полгода, и, насколько знаю, предложений от других клубов у него нет.
– Хорошо. Вячеслав Глеб?
– Ну, какая большая зарплата у Глеба? Она такая же, как у всех. В команде все получают примерно одинаково. Нет такого, что кто-то имеет 5 тысяч, а кто-то 100 долларов. Поэтому вопрос меня поставил в тупик, – сказал Шунто.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Руководитель клуба «Крумкачы» Денис Шунто рассказал о возможных изменениях в составе.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии