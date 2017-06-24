ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Денис Шунто: «Зарплата Глеба такая же, как у всех. В «Крумкачах» все получают примерно одинаково»

25.06.2017 12:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Руководитель клуба «Крумкачы» Денис Шунто рассказал о возможных изменениях в составе.

– Я слышал, что Дмитрий Климович, например, может уйти.

– Куда? У него контракт до конца года! Может, я знаю меньше?

– Александр Батищев.

– Контракт Саши действует еще полгода, и, насколько знаю, предложений от других клубов у него нет.

– Хорошо. Вячеслав Глеб?

– Ну, какая большая зарплата у Глеба? Она такая же, как у всех. В команде все получают примерно одинаково. Нет такого, что кто-то имеет 5 тысяч, а кто-то 100 долларов. Поэтому вопрос меня поставил в тупик, – сказал Шунто.

«Человек семь-восемь, наверное, уйдет». Что ждет «Крумкачоў» в паузе между кругами

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Руководитель клуба «Крумкачы» Денис Шунто рассказал о возможных изменениях в составе.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Спортивный директор «Шахтера»: «Трансферное окно в чемпионате Беларуси открывается не в очень удобный момент»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика