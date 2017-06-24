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Фергана (ATP Challenger Tour). Ивашко выиграл турнир с призовым фондом 75 тысяч долларов

25.06.2017 13:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский теннисист Илья Ивашко успешно выступил на турнире в Узбекистане.

Фергана, Узбекистан

ATP Challenger Tour

Призовой фонд – 75000

Финал 

Илья Ивашко (Беларусь, 204 ATP) – Никола Милоевич (Сербия, 211 ATP) – 6:4, 6:3

 
 
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Белорусский теннисист Илья Ивашко успешно выступил на турнире в Узбекистане.

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