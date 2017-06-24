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Россия вошла в топ-3 успешных хозяек Кубка конфедераций

25.06.2017 13:48 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 июн — Sputnik. Россия заняла третье место в рейтинге "самых успешных хозяек" Кубка конфедераций, сообщает радио Business FM.

Россия вошла в топ-3 успешных хозяек Кубка конфедераций
© Sputnik Nina Zotina
На игры Кубка Конфедераций продано свыше 500 тысяч билетов

Восьмой по счету футбольный турнир между национальными сборными, проводимый под эгидой ФИФА, стартовал в России 17 июня. Четыре города — Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи — принимают матч КК. В Россию приехали семь лучших сборных своих континентов: Германия, Австралия, Чили, Мексика, Новая Зеландия, Португалия и Камерун. Также в турнире принимала участие сборная России как хозяйка футбольного первенства.

По информации СМИ, в среднем каждый матч Кубка посещают 36 тысяч человек, то есть арены заполнены на 80%. Это цифра была выше только на двух аналогичных соревнованиях — в Бразилии четыре года назад (на один процент выше) и в Германии в 2005 году.

Напомним, на турнире уже прошли десять матче и определились первые полуфиналисты. Так, в 1/2 Кубка вышли сборные Мексики и Португалии. Еще пара полуфиналистов определится в воскресенье в матчах между Германией и Камеруном, Чили и Австралией.

Матчи 1/2 состоятся 28 июня в Сочи и 29 июня в Казани. Финал примет Санкт-Петербург 2 июля, в этот же день в Москве пройдет поединок за бронзу.

 
Теги: Минск
 
 
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По показателю посещаемости матчей Россию обошли Бразилия и Германия, принимавшие Кубок в в 2013 и 2005 годах соответственно.

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