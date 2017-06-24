МИНСК, 25 июн — Sputnik. Российские велогонщики не выступят на престижной многодневке "Тур де Франс" с этом году, сообщает "Р-Спорт" .

Велогонка стартует 1 июля в Дюссельдорфе и пройдет по территории Германии, Бельгии, Люксембурга и Франции. Завершится гонка 23 июля в Париже.

Ранее Katusha-Alpecin опубликовала состав на французский Гранд-тур, в котором спортсменов из России не было. Российский капитан команды Ильнур Закарин проехал в нынешнем сезоне "Джиро д'Италия" и выступит на "Вуэльте". "Тур де Франс" Закарин ехать не планировал.

"В "Катюше" пять россиян, в том числе Закарин, все они ехали "Джиро" и, скорее всего, поедут с ним "Вуэльту". Три Гранд-тура не под руку. У Ильнура будет "Тур Австрии" и "Тур Польши" перед "Вуэльтой", — рассказал спортивный директор Katusha-Alpecin Дмитрий Конышев.

За исключением гонщиков Katusha-Alpecin, в Мировом туре из россиян выступает только Сергей Чернецкий ("Астана"), который, не попал в заявку на "Тур де Франс". "Это решение принимают команды, у них свои планы, свои задачи", — подчеркнул главный тренер сборной России по велоспорту на шоссе Иракли Абрамян.

Что касается белорусских велогонщиков, то участие в соревнованиях примет Василий Кириенко в составе команды Sky. В команду также вошли колумбиец Серхио Энао, немец Кристиан Кнес, Михал Квятковски из Польши, испанцы Микель Ланда и Микель Ниеве, а также британцы Люк Роу и Герант Томас.

А вот Константин Сивцов будет вынужден пропустить один из самых важных стартов в сезоне из-за травмы.