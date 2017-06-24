Сергей Светлов: «После того, как «Динамо» вылетело в первом раунде плей-офф, отставка штаба Вудкрофта не должна никого удивлять»

Олимпийский чемпион Сергей Светлов прокомментировал отставку Крэйга Вудкрофта с поста главного тренера минского «Динамо».

– Уход из минского «Динамо» североамериканского штаба во главе с Крейгом Вудкрофтом. Сюрприз?

– Думаю, после того, как Минск вылетел в первом же раунде плей-офф, отставка штаба Вудкрофта не должна никого удивлять. Даже несмотря на пятое место клуба в регулярке Западной конференции. Ведь когда к плей-офф оказываются не готовы именно североамериканцы, исторически воспитанные на кубковых сражениях, то ситуация становится угрожающей.

- В чем причины проблем белорусского «Динамо»?

– Даже в регулярном чемпионате Минск постоянно бросало из стороны в сторону – порой даже в ходе одного матча. Что неудивительно: когда команда играет в энергозатратный хоккей, но не готова функционально, качели неизбежны.

Мы уже говорили о том, что иностранные специалисты не всегда понимают специфику российского сезона, где-то его недооценивают, избегая фундаментальной предсезонной подготовки. В той же Северной Америке есть короткие тренировочные лагеря, а набор формы идет через выставочные встречи. У нас традиции другие, календарь рваный, логистика сложнее.

Да, в КХЛ на легкости можно неплохо стартовать, сделать определенный задел, но стратегически это проигрышный путь. Особенно для молодых хоккеистов, которые отдыхают под четыре месяца, а потом получают щадящую предсезонку. В таких условиях молодежь просто не растет. Думаю, именно по этой причине прошлый сезон пошел для «Динамо» насмарку – и руководству клуба пришлось принимать радикальные решения, – сказал Светлов.