ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сергей Светлов: «После того, как «Динамо» вылетело в первом раунде плей-офф, отставка штаба Вудкрофта не должна никого удивлять»

25.06.2017 15:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Олимпийский чемпион Сергей Светлов прокомментировал отставку Крэйга Вудкрофта с поста главного тренера минского «Динамо».

– Уход из минского «Динамо» североамериканского штаба во главе с Крейгом Вудкрофтом. Сюрприз?

– Думаю, после того, как Минск вылетел в первом же раунде плей-офф, отставка штаба Вудкрофта не должна никого удивлять. Даже несмотря на пятое место клуба в регулярке Западной конференции. Ведь когда к плей-офф оказываются не готовы именно североамериканцы, исторически воспитанные на кубковых сражениях, то ситуация становится угрожающей.

- В чем причины проблем белорусского «Динамо»?

– Даже в регулярном чемпионате Минск постоянно бросало из стороны в сторону – порой даже в ходе одного матча. Что неудивительно: когда команда играет в энергозатратный хоккей, но не готова функционально, качели неизбежны.

Мы уже говорили о том, что иностранные специалисты не всегда понимают специфику российского сезона, где-то его недооценивают, избегая фундаментальной предсезонной подготовки. В той же Северной Америке есть короткие тренировочные лагеря, а набор формы идет через выставочные встречи. У нас традиции другие, календарь рваный, логистика сложнее.

Да, в КХЛ на легкости можно неплохо стартовать, сделать определенный задел, но стратегически это проигрышный путь. Особенно для молодых хоккеистов, которые отдыхают под четыре месяца, а потом получают щадящую предсезонку. В таких условиях молодежь просто не растет. Думаю, именно по этой причине прошлый сезон пошел для «Динамо» насмарку – и руководству клуба пришлось принимать радикальные решения, – сказал Светлов.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Олимпийский чемпион Сергей Светлов прокомментировал отставку Крэйга Вудкрофта с поста главного тренера минского «Динамо».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Российские велогонщики не выступят на "Тур де Франс"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика