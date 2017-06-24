Николай Ходасевич: «Задаю себе вопрос: «А не по инерции ли я качусь, что БАТЭ должен? Может, он уже ничего не должен»

Автор и ведущий программы «Время футбол» Николай Ходасевич поделился мнением об игре БАТЭ в чемпионате Беларуси.

«Так плохо команда из Борисова не играла больше 12 лет. В 2005 году была настоящая перестройка под руководством Игоря Криушенко. Кто тогда стал чемпионом? Да, солигорский «Шахтер». В 2005 году БАТЭ занял только пятое место. Но затем опять стали чемпионами.

Сегодня «Неман» в фантастической форме и играет дома против БАТЭ. Я уже давал прогноз на этот матч. Не стоит удивляться если «Неман» сегодня победит или сыграет вничью.

Да, по ощущениям БАТЭ сегодня должен победить. Но не кажется ли, что наши ощущения, накопленные десятилетиями, они по инерции ввалились и в этот чемпионат и никак не могут остановиться.

Видел матч в Витебске. БАТЭ всегда выбирался из сложных ситуаций. Но вот он на моих глазах проигрывает «Витебску». До этого он проиграл «Слуцку», что усиливает вообще сам по себе эффект. Теперь по дистанции он начинает проигрывать «Шахтеру» и дома не может обыграть «Торпедо». И это тоже не укладывается в голове, но постепенно должно находить свое место в нашем мироощущении нынешнего чемпионата.

Да, БАТЭ уже не тот и никак не может справиться с проблемами. БАТЭ сегодня должен побеждать. Потому что я не знаю, что должно произойти, чтобы вот так вот сразу восемь очков к концу первого круга «горняки» везли нашему чемпиону. Такого не было. Это трудно вообразить. Но при этом я словно сам себе задаю вопрос: «А не по инерции ли я по-прежнему качусь, что БАТЭ должен? Может, он уже ничего не должен?» – сказал Ходасевич в эфире программы «Свободный удар» на радио «Минская волна».

Сегодня БАТЭ сыграет на выезде с «Неманом». Матч начнется в 20.00.