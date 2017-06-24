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Владимир Кучеров: «Ну идем мы на первом месте. Конечно, о чемпионстве говорить рано»
25.06.2017 17:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Заместитель директора «Шахтера» Владимир Кучеров в эфире программы
– Когда «Шахтер» идет на первом месте, то по сравнению с предыдущими сезонами, когда приходится находиться в тени Борисова, это разные ощущения? И какие они?
– Конечно, БАТЭ – это лидер нашего футбола, нашего чемпионата. У нас тоже игры были хорошие. В предыдущих сезонах и мы занимали лидирующие позиции. Были у нас вторые и третьи места. Всегда хотелось обыгрывать БАТЭ. Но не всегда получалось. Сейчас ситуация такая: ну идем мы на первом месте. Конечно, рано еще говорить о чемпионстве. Игра команды радует. Может, не всегда показываем красивую игру. Но набираем очки. Работаем много и правильно. Еще нам предстоит большой путь. У нас впереди второй круг.
– Что у вас на душе? Волнение, ожидание?
– Я человек всегда на позитиве. Мне на душе приятно, что мы идем на первом месте. Посмотришь турнирную таблицу и душа радуется. Конечно, есть определенные волнения. Футбол без волнения не может быть. Вот сейчас матчи квалификации Лиги Европы. И это обязывает нас быть мобильными, сильными, не расслабляться. В этом и есть футбол. Но на душе пока нормально, – сказал Кучеров.
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Заместитель директора «Шахтера» Владимир Кучеров в эфире программы «Свободный удар» на радио «Минская волна» поделился мнением о лидерстве команды в турнирной...
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