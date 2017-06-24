МИНСК, 25 июн — Sputnik. Австралийский пилот команды Red Bull Racing Даниэль Риккардо выиграл гонку в рамках Гран-при Азербайджана Чемпионата мира "Формулы-1", который завершился в воскресенье на городской трассе в Баку.

Вторым в гонке финишировал финн Валттери Боттас из Mercedes, который на последних метрах гонки обогнал канадского пилота Williams Лэнса Стролла, ставшего в итоге третьим.

Два главных претендента на чемпионский титул, немец Себастьян Феттель из Ferrari и гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон финишировали на четвертой и пятой позициях соответственно.

Также в очковой зоне гонку закончили: Эстебан Окон (Force India), Кевин Магнуссен (Renault), Карлос Сайнс (Toro Rosso), Фернандо Алонсо (McLaren), Паскаль Верляйн (Sauber).