ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Формула-1" австралиец Риккардо выиграл Гран-при Азербайджана

25.06.2017 18:13 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 25 июн — Sputnik. Австралийский пилот команды Red Bull Racing Даниэль Риккардо выиграл гонку в рамках Гран-при Азербайджана Чемпионата мира "Формулы-1", который завершился в воскресенье на городской трассе в Баку.

Вторым в гонке финишировал финн Валттери Боттас из Mercedes, который на последних метрах гонки обогнал канадского пилота Williams Лэнса Стролла, ставшего в итоге третьим.

Два главных претендента на чемпионский титул, немец Себастьян Феттель из Ferrari и гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон финишировали на четвертой и пятой позициях соответственно.

Также в очковой зоне гонку закончили: Эстебан Окон (Force India), Кевин Магнуссен (Renault), Карлос Сайнс (Toro Rosso), Фернандо Алонсо (McLaren), Паскаль Верляйн (Sauber).

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МИНСК, 25 июн — Sputnik. Австралийский пилот команды Red Bull Racing Даниэль Риккардо выиграл гонку в рамках Гран-при Азербайджана Чемпионата мира "Формулы-1", который...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Белорус Илья Ивашко выиграл теннисный турнир Challenger в Узбекистане
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика