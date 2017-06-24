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«Монако» готов увеличить зарплату Мбаппе с 960 тысяч евро в год до 8,4 млн

25.06.2017 19:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Руководство «Монако» намерено продлить соглашение с форвардом Килианом Мбаппе.

В марте 2016 года Мбаппе подписал первый профессиональный контракт с клубом до лета 2019 года. По этому соглашению игрок получает 80 тысяч евро в месяц, что составляет 960 тысяч в год.

«Монако» готов платить Мбаппе на уровне Радамеля Фалькао. Самый высокооплачиваемый игрок клуба получает 700 тысяч евро в месяц – 8,4 миллиона в год.

Самое выгодное предложение о трансфере Мбаппе поступало от «Реала». Мадридцы согласны были заплатить за 18-летнего нападающего 130 миллионов евро вместе с бонусами. «Монако» ответил отказом, сообщив, что не собирается продавать Мбаппе этим летом.

 
 
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Руководство «Монако» намерено продлить соглашение с форвардом Килианом Мбаппе.

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