«Монако» готов увеличить зарплату Мбаппе с 960 тысяч евро в год до 8,4 млн

Руководство «Монако» намерено продлить соглашение с форвардом Килианом Мбаппе.

В марте 2016 года Мбаппе подписал первый профессиональный контракт с клубом до лета 2019 года. По этому соглашению игрок получает 80 тысяч евро в месяц, что составляет 960 тысяч в год.

«Монако» готов платить Мбаппе на уровне Радамеля Фалькао. Самый высокооплачиваемый игрок клуба получает 700 тысяч евро в месяц – 8,4 миллиона в год.

Самое выгодное предложение о трансфере Мбаппе поступало от «Реала». Мадридцы согласны были заплатить за 18-летнего нападающего 130 миллионов евро вместе с бонусами. «Монако» ответил отказом, сообщив, что не собирается продавать Мбаппе этим летом.