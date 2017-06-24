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Гран-при Азербайджана. Риккардо выиграл гонку, Боттас – второй, Стролл – третий

25.06.2017 18:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Гран-при Азербайджана
Баку
25 июня 2017 года
Гонка
 
1. Даниэль Риккардо («Ред Булл») – 51 круг
2. Валттери Боттас («Мерседес») +3,904
3. Ланс Стролл («Уильямс») +4,009
4. Себастьян Феттель («Феррари») +5,976
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +6,188
6. Эстебан Окон («Форс-Индия») +30,298
7. Кевин Магнуссен («Хаас») +41,753
8. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +49,400
9. Фернандо Алонсо («Макларен») +59,551
10. Паскаль Верляйн («Заубер») +89,093
11. Маркус Эрикссон («Заубер») +91,794
12. Стоффель Вандорн («Макларен») +92,160
13. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг
 
Сходы
 
14. Кими Райкконен («Феррари»)
Серхио Перес («Форс-Индия»)
Фелипе Масса («Уильямс»)
Нико Хюлькенберг («Рено»)
Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
Даниил Квят («Торо Россо»)
Джолион Палмер («Рено»)
 
 
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