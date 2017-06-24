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КК-2017. Португалия в 1/2 финала сыграет с Чили, Германия – с Мексикой
25.06.2017 20:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня определились полуфинальные пары на Кубке конфедераций в России.
Команда Португалии, выигравшая группу A, сыграет со сборной Чили, а победитель группы B сборная Германии – с Мексикой.
Полуфиналы пройдут 28 (в Казани) и 29 июня (в Сочи). Оба матча начнутся в 21.00 по белорусскому времени.
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Сегодня определились полуфинальные пары на Кубке конфедераций в России.
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