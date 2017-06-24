КК-2017. Португалия в 1/2 финала сыграет с Чили, Германия – с Мексикой

Сегодня определились полуфинальные пары на Кубке конфедераций в России.

Команда Португалии, выигравшая группу A, сыграет со сборной Чили, а победитель группы B сборная Германии – с Мексикой.

Полуфиналы пройдут 28 (в Казани) и 29 июня (в Сочи). Оба матча начнутся в 21.00 по белорусскому времени.