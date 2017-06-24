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Рахманов может продолжить карьеру в одесском «Черноморце»
25.06.2017 21:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский защитник Артем Рахманов, у которого завершился контракт с молдавским «Милсами», отправился на просмотр в одесский «Черноморец».
Чемпионат Украины-2016/17 «Черноморец» завершил на шестом месте.
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Белорусский защитник Артем Рахманов, у которого завершился контракт с молдавским «Милсами», отправился на просмотр в одесский «Черноморец».
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