Командный чемпионат Европы. Сборная Беларуси выбыла из Суперлиги

В Лилле завершился командный чемпионат Европы по легкой атлетике. После трех дней соревнований сборная Беларуси с суммой 188,5 очка заняла предпоследнее, 10-е место, среди 11 команд и выбыла из Суперлиги.

От спасительного 9-го места, на котором расположилась команда Греции, белорусы отстали на 8 очков.

Победителем стала сборная Германии (321,5). Второе место у Польши (295), третье – у Франци (270).

В заключительный день соревнований больше всего очков сборной Беларуси принесла Алена Дубицкая, победившая в толкании ядра с результатом 18,39 метра. Вторые места заняли Павел Борейша в метании молота (77,52 м), Алина Талай в барьерном беге на 100 метров (12,91 с) и Татьяна Холодович в метании копья (64,60 м).

Вадим Девятовский: «Главная цель на командный чемпионат Европы – сохранить прописку в элитном дивизионе»